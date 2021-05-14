Житель Новгородской области дважды украл один и тот же мотоцикл

Старая русса, 14 мая. Неоднократно судимый 21-летний житель Старой Руссы угнал мотоцикл Virago с частной территории. Полицейским удалось оперативно задержать вора.

Молодой человек разломал забор участка, выкатил из придомовой постройки транспортное средство и уехал на нем в неизвестном направлении, сообщила пресс-служба УМВД по Новгородской области. Похищенный мотоцикл житель Старой Руссы продал в Парфинском районе.

Несколько лет назад молодой человек уже похищал этот мотоцикл у того же владельца. Тогда инцидент также завершился задержанием и возвращением транспортного средства хозяину.

Правоохранительные органы ранее задержали бывшего заключенного, который угнал мотоцикл в Санкт-Петербурге. Стоимость двухколесного транспорта составила 80 тысяч рублей, его владельцем оказался курьер службы доставки.