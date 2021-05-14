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Роскошный отель Софии Ротару в Крыму пытаются продать за 23 млн евро

  /   Обновлено: 14 мая 2021 01:57
Шоу-бизнес
Роскошный отель Софии Ротару в Крыму пытаются продать за 23 млн евро
instagram.com  /  @sofiarotaru.official

Ялта, 14 мая. Певица София Ротару продает свой роскошный отель в Крыму, который сейчас закрыт. Об этом сообщила светская львица Анна Калашникова.

В беседе со СМИ Калашникова рассказала, что во время поездки в Крым познакомилась с риелтором, который предлагал ей купить отель народной артистки СССР «Вилла София».

Гостиница расположена в центре Ялты. По некоторым данным, Ротару потратила на реставрацию здания более 1 млн долларов. В настоящее время отель не работает, но когда действовал, был крайне дорогим. По словам Калашниковой, ночь в люксе стоила порядка 80 тыс. рублей. Даже самый скромный номер обходился не менее чем в 15 тыс. рублей за ночь.

«И поскольку в пандемию концертов не так много, как прежде, шоу-бизнес терпит большие убытки, София Михайловна решила продать свой отель в Ялте. Так мне объяснили специалисты в сфере недвижимости», — сообщила светская львица.

Роскошный отель Софии Ротару в Крыму пытаются продать за 23 млн евро
instagram.com  / @sofiarotaru.official

По ее словам, бизнесом занимался сын певицы Руслан Евдокименко, он выставил гостиницу на продажу за 25 млн евро. Однако из-за кризиса покупателей не нашлось, поэтому цену пришлось снизить до 23 млн евро. Местные риелторы уверены, что пока виллу владельцам продать не удастся.

«Мне пока тоже такая покупка не по карману, много средств уходит на содержание недвижимости в Москве и в Испании. Думаю, что если кто и купит отель Ротару, то какой-нибудь ее поклонник, для которого будет приятно хотя бы таким образом прикоснуться к этой легендарной артистке», — резюмировала Калашникова.

Ранее в Сети появились фотографии роскошного дома Ротару площадью 1,4 тыс. квадратных метров, который находится под Киевом. Сколько может стоить элитный коттедж артистки, не сообщается. Однако стоимость жилья в этих краях может достигать баснословных сумм — от 50 до 170 млн гривен (около 135 и 459 млн рублей).

Юрист, эксперт по вопросам недвижимости Алексей Силантьев в беседе с ФАН выразил мнение, что в России подобный особняк мог бы стоить 200-320 млн рублей в Ленинградской области и до 640 млн в Москве или Подмосковье.

крым софия ротару Калашникова вилла софия
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