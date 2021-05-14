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Беременная Лиза Арзамасова удивила поклонников новым имиджем

  /   Обновлено: 14 мая 2021 01:54
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова удивила поклонников новым имиджем
Кадр из сериала «Осиное гнездо»  /  Prt Scr

Москва, 14 мая. Актриса Лиза Арзамасова изменила прическу и покорила новым образом многотысячную армию поклонников. Снимок девушка опубликовала в своем instagram-аккаунте.

Звезда «Папиных дочек» и фигурист Илья Авербух недавно объявили, что ждут первенца. Несмотря на то, что актриса находится на поздних сроках беременности, работу в театре она не оставила. Успевает артистка также поучаствовать и в фотосессиях. Результатами одной из них она поделилась на своей странице в Instagram.

Поклонники привыкли видеть улыбчивую Лизу с длинными волосами, но в этот раз она появилась в парике с прической каре.

«Вытряхнуть дурь из головы», — подписала серию ярких фотографий актриса.

Поклонники удивились новому имиджу звезды, но, судя по комментариям, они остались в восторге от перемен.

Беременная Лиза Арзамасова удивила поклонников новым имиджем
Pr Scr instagram.com  / @liza_arzamasova

«Идет такая стрижка. Очень стильные фотографии», — написал пользователь.

«Лиза, тебе очень идет эта прическа. Красота неземная», — поделилась своим мнением фанатка.

«Как это волшебно и воздушно! Такая легкость!» — отметил юзер.

Арзамасова и Авербух познакомились, когда девушке было всего 15 лет. Она пришла на проект «Ледниковый период» в качестве участницы. Ни о каком романе тогда речи не шло: фигурист был несвободен, а рядом с «папиной дочкой» всегда находилась мама. Несколько лет спустя между ними завязались романтические отношения. В 2020 году пара призналась в своих чувствах, а в декабре влюбленные сыграли свадьбу.

соцсети авербух арзамасова
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