Берлин, 14 мая. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Лейпциг» в финальном матче Кубка Германии со счетом 4:1 и стала обладателем трофея впервые с 2017 года.

Встреча прошла в Берлине. В составе «Боруссии» дублем отметились Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд. За «Лейпциг» отличился Дани Ольмо. Дортмундцы завоевали пятый Кубок Германии в своей истории.

В национальном первенстве у «Боруссии» все складывается не так удачно. Команда идет на четвертом месте и борется за попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. Лидером Бундеслиги является «Бавария».

Недавно появилась информация, что форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Боруссии». Стоимость иранского футболиста, по данным портала Transfermarkt.com, оценивается в 23 млн евро.