Гол Головина помог «Монако» завоевать путевку в финал Кубка Франции

Монако, 14 мая. Футбольный клуб «Монако» разгромил «Рюмийи-Вальер» со счетом 5:1 в полуфинальном матче Кубка Франции. Монегаски сыграют в финале первенства против ПСЖ.

Среди гостей забитыми мячами отличились Орельен Тчуамени (32), Виссам Бен-Йеддер (55), Сеск Фабрегас (78) и Александр Головин (82), вышедший на замену на 71-й минуте. Еще один мяч в свои ворота забил игрок «Рюмийи-Вальер» Артур Бозон (27).

В финальном противостоянии Кубка Франции «Монако» сразится за трофей с «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 19 мая на стадионе «Стад де Франс».

На днях «Монако» сыграл с «Реймс» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась с минимальным счетом в пользу монегасков.