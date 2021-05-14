Израильская пенсионерка погибла по пути в бомбоубежище во время обстрела

Тель-Авив, 14 мая. Жительница Израиля получила смертельные травмы при падении по дороге в бомбоубежище. Трагедия произошла во время обстрела района Ашдода.

Ночью 14 мая в районе Ашдода прозвучали сигналы тревоги. В скорую помощь поступила 87-летняя пациентка, которая повредила голову во время падения. Смертельные травмы пенсионерка получила во время пути к укрытию.

Всего с начала обострения ситуации на границе Израиля и палестинского сектора Газа погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. В палестинском минздраве сообщают о гибели 103 человек в результате обстрелов со стороны Израиля.

Израильская армия ранее объявила о начале новых ударов по территории сектора Газа. В настоящее время воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ осуществляют атаку, передает «Царьград».