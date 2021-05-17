Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео

Ульяновск, 17 мая. Тройное ДТП с участием большегрузов унесло жизнь одного из водителей. Мужчина застрял за рулем автомобиля и не смог выбраться во время его возгорания.

На снимках, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что фура полностью объята пламенем. В целях безопасности участники дорожного движения объезжают трассу по полевой дороге.

vk.com / СОВА ПЕНЗА АВТО

Как стало известно ФАН, авария произошла на границе Пензенской и Ульяновской областей. По данным пресс-службы УМВД России по Ульяновской области, погибший мужчина сам инициировал ДТП путем совершения небезопасного обгона. В результате неверно выверенной дистанции большегруз Scania столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «КамАЗ», а после — протаранил фуру марки DAF.

В результате тройной аварии седельный тягач Scania загорелся. Выжить ее водителю не удалось.

Ранее ФАН сообщал, что под Тулой произошло серьезное ДТП с участием грузовика и автобуса. В результате аварии погиб один и пострадали девять человек.