Тройное убийство: мужчина расстрелял собственную семью из ружья в Пензенской области

Пенза, 17 мая. Смертью трех жителей села Липовка Пензенской области закончилось выяснение отношений с главой семьи. Мужчина расстрелял их из гладкоствольного ружья, а затем скрылся.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, происшествие произошло поздним вечером минувшего воскресенья. По предварительным данным, убитыми оказались жена подозреваемого, ее мать и родной брат.

После обнаружения тел погибших сотрудники полиции близлежащих районов были подняты по тревоге, так как убийца покинул место преступления с ружьем ИЖ43Е и комплектом патронов. Уточняется, что после совершения преступления он направился в сторону лесного массива по направлению к соседнему селу Огоревка.

Несмотря на оперативные действия сотрудников полиции, 49-летний мужчина до сих пор не найден.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму ревнивый украинец убил свою сожительницу. Он нанес женщине не менее 91 удара консервным ножом, из них около 15 — в голову.