Уровень преступности в Пензенской области продолжает бить показатели 2020 года

Пенза, 14 мая. Количество совершенных на территории Пензенской области за четыре месяца преступлений выросло по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Соответствующей информацией поделилась региональная Прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в 2021-м общее число преступлений составило 4 877, что на 348 больше, чем было зафиксировано в 2020-м. Отмечается особый рост особо тяжких (+19,7%) и тяжких (+21,9%) преступлений.

«В структуре преступности области преобладают преступления против собственности (51,7%), против здоровья населения и общественной нравственности (10,8%), против жизни и здоровья (9,7%), против безопасности движения и эксплуатации транспорта (5,0%)», — уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее ФАН сообщал, что житель Пензы разбил окно храма и похитил из подвала ящик «Кагора». Сотрудники Росгвардии обнаружили вора в расположенных неподалеку кустах.