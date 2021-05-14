Разрушительный град размером с яйцо накрыл Пензенскую область

Пенза, 14 мая. Поздним вечером минувшего четверга отдельные районы Пензенской области попали под удар опасного природного явления. Ледяной град, размером с небольшое куриное яйцо, обрушился на крыши домов, надворные постройки и припаркованные на улицах автомобили.

Многочисленными видео с последствиями стихии жители области активно делятся в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, что от интенсивного града улицы населенных пунктов покрылись белыми сугробами.

Особенно не повезло владельцам уличных навесов из поликарбоната, а также автомобилистам, чья машина в момент ледяных осадков находился под открытым небом. Наиболее крупный вечерний град наблюдали жители северо-восточной окраины областного центра, а именно: Бессоновского, Лунинского и Городищенского районов.

Ранее ФАН сообщал, что сильный град обрушился и на американские штаты Техас и Оклахома. Там крупные ледяные осадки ломали ветки деревьев и разбивали стекла автомобилей.