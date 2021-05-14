Израиль объявил о начале наземной операции в секторе Газа

Газа, 14 мая. Военно-воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали наносить интенсивные удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

Наземные силы осуществляют обстрелы не переходя границу. Речь идет о более сильной атаке по сравнению с прошлыми днями, подчеркнули в пресс-службе израильских военных.

В понедельник, 10 мая, снова разгорелся палестино-израильский конфликт. Стороны в течении последних дней обмениваются ракетными ударами, жертвами которых становится мирное население.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по поводу начала операции в секторе Газа. Он сказал, что атаки воздушных и наземных сил израильской армии будут продолжаться столько, сколько требуется.