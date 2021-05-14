Почти весь сектор Газа остался без электричества

Газа, 14 мая. Отключение света наблюдается на большей части сектора Газа. Информацию об этом сообщил «Палестинский информационный центр».

Отключение электричества произошло на фоне обстрела со стороны ВВС Израиля. Израильская сторона ранее объявила о начале новых атак на территорию сектора Газа.

В минувший четверг представители энергетической компании в секторе Газа заявили об остановке трех из четырех турбин электростанции. Такое решение было принято из-за нехватки топлива. Вместе с этим было объявлено о сокращении времени поставки электричества гражданскому населению.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее прокомментировал обострение ситуации на границе с палестинским сектором Газа. Он отметил, что военная операция в зоне конфликта будет продолжаться «сколько потребуется».