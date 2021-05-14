Нетаньяху: военная операция в Газе будет продолжаться

Тель-Авив, 14 мая. Последнее слово еще не сказано. Военная операция Израиля в секторе Газа будет продолжаться «столько, сколько потребуется». Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В своем обращении он подчеркнул, что ХАМАС заплатит высокую цену. По его словам, Израиль продолжит атаковать сектор Газа до достижения необходимого результата.

«Мы ее взимаем [цену] и будем продолжать это делать с большой интенсивностью», — сказал Нетаньяху.

В ночь на 14 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на Газу. По словам военных, в операции задействованы наземные и воздушные силы еврейского государства.