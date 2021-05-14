Вильфанд пообещал значительное потепление в Москве на следующей неделе

Москва, 14 мая. Июльская погода настигнет Москву на следующей неделе. Температура воздуха будет превышать климатическую норму на семь-восемь градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС рассказал, что повышение начнется уже в конце этой недели и продолжит повышаться дальше. По его словам, начиная с понедельника столбики термометров в столице поднимутся до 23-28 градусов. Ночью прогнозируется 16-18 градусов выше нуля. Сильных осадков не ожидается, подчеркнул Вильфанд.

С 18 мая центральную Россию накроет аномальная жара. По данным центра погоды «Фобос», в Москве температура воздуха может достигнуть 30 градусов тепла.