Звезда «Супермена» Кавилл снимется в продолжении «Энолы Холмс» от Netflix

Лос-Анджелес, 14 мая. Стриминговый сервис Netflix официально объявил о запуске в разработку сиквела «Энолы Холмс». К своим ролям вернутся актеры Генри Кавилл и Милли Бобби Браун.

Режиссерское кресло займет создатель первого фильма «Энола Холмс» Гарри Брэдбир. Компанию ему составит сценарист Джек Торн. Картина вызвала ажиотаж среди пользователей платформы Netflix. Всего за месяц с момента выхода, ленту посмотрели около 76 миллионов человек.

Фильм «Энола Холмс» создан по мотивам детективов Нэнси Спрингер. В центре сюжета оказывается юная девушка, сестра известного сыщика Шерлока Холмса. Она отправляется на поиски пропавшей матери. Детали сиквела пока не разглашаются.

Актер Генри Кавилл известен не только по роли Шерлока в «Эноле Холмс», но и по игре в «Супермене» и «Ведьмаке». В последнем фильме ему достался персонаж Геральт. И администрация польского города Огродзенец решила преподнести артисту подарок в виде реплики серебряного меча из игры The Witcher 3: Wild Hunt.