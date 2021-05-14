Председатель Совфеда Матвиенко и генсек ООН Гутерреш провели саммит

Москва, 14 мая. Тему искажения истории, важности дипломатии, а также предстоящих в РФ международных конференций обсудили спикер СФ Валентина Матвиенко и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Межпарламентские дипломатические отношения способствуют укреплению доверия между странами, а также помощи в поиске компромиссов в острых международных вопросах. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Одной из тем саммита стало проведение в РФ международных конференций, которые посвящены экологии и социальной активности женщин. Гутерреш отметил, что он поддерживает подобные мероприятия и внимательно следит за инициативами Матвиенко.

Кроме того, на встрече была затронута тема фальсификации истории. Парламентарий напомнила, что 22 июня 2021 года исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Генсек ООН и спикер СФ обсудили тему, касающуюся пресечения попыток подмены исторических фактов.

По итогам встречи Генеральный секретарь ООН Гутерреш заявил, что заинтересован в углубленном сотрудничестве с парламентариями РФ. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Ранее между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ООН Антониу Гутеррешем состоялся саммит в формате видеоконференции. Российский лидер и представитель международной организации обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта.