Израиль начал воздушную и наземную операцию против ХАМАС

Тель-Авив, 14 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале наступления на сектор Газа. Задействованы как воздушные, так и наземные силы, сообщили израильские военные.

По последним данным, военно-воздушные силы нанесли удар по нескольким складам с оружием. Все пораженные цели, как подчеркивается в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ, принадлежат палестинской группировке ХАМАС.

Из-за обострения конфликта с Палестиной Израиль начал мобилизировать военнослужащих из запаса. По данным ЦАХАЛ, на службу будут призваны дополнительные девять тысяч бойцов.