Вашингтон, 14 мая. Специфические симптомы, проявляющиеся у детей, которые болеют COVID-19, выявили американские ученые из Университета штата Алабама в ходе проведенного масштабного исследования.

Было принято считать, что у детей и взрослых симптоматика COVID-19 разная, однако исследователи под руководством доктора Панкай Арора доказали обратное. Соответствующие материалы были опубликованы в издании Scientific Reports.

Оказалось, что большинство детей, которые участвовали в исследовании, не имели типичных для взрослых людей симптомов, таких как высокая температура, сухой кашель и одышка. Лихорадка, недомогание, боль в мышцах и суставах, нарушение функционирования обоняния и вкусовых рецепторов были выявлены у 18,8% испытуемых. Кроме того, у 16,5% выявили респираторные симптомы, включая кашель и одышку, у 13,9% — тошноту, рвоту и диарею, а у 8,1% — сыпь и шелушение кожи.

Ранее профессор Владимир Петров рассказал, как РФ удается бороться с COVID-19 без жестких ограничительных мер. По его словам, эпидемиологические методы, использовавшиеся в СССР, позволяют жителям страны справляться с пандемией гораздо успешнее.