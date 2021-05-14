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Решение суда о заключении Медведчука под домашний арест будет оспорено

  /   Обновлено: 14 мая 2021 00:31
Политика
Решение суда о заключении Медведчука под домашний арест будет оспорено
twitter.com  /  @medvedchukvv

Киев, 14 мая. Отправка киевского депутата Виктора Медведчука под домашний арест будет оспорена. Об этом заявил первый замгенпрокурора Украины Николай Голомша.

Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, по решению Печерского районного суда Киева, отправили под домашний арест до 9 июля. Прокуратура выступала за взятие депутата под стражу до 10 июля, но ходатайство было отклонено.

Медведчук ранее заявил, что намерен продолжать заниматься политической деятельностью, несмотря на домашний арест. Он также совместно со своими правозащитниками будет разрабатывать план дальнейших действий.

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