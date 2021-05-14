Трубопроводная компания Colonial Pipeline полностью вернулась к работе

Вашингтон, 14 мая. Американская компания Colonial Pipeline восстановила поставки топлива на восточное побережье США. Сбои в работе оператора наблюдались после кибератаки.

Представители Colonial Pipeline заявили, что перезапустили работу системы трубопроводов. Компания готова продолжать доставку нефтепродуктов на все обслуживаемые ею рынки.

В компании уточнили, что после перезапуска понадобится несколько дней на восстановление цепочки поставок до нормального состояния. Сейчас некоторые рынки сталкиваются с перебоями с сервисом.

Проблемы в работе Colonial Pipeline начались после кибератаки на компанию. Из-за этого во многих американских штатах на юго-востоке страны произошел дефицит топлива. Только в Северной Каролине свою работу прекратили 65% заправочных станций.