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Вдова Владислава Галкина получила наследство актера и «пропала»

  /   Обновлено: 14 мая 2021 00:03
Шоу-бизнес
Вдова Владислава Галкина получила наследство актера и «пропала»
ТАСС  /  Клюшкин Виктор

Москва, 14 мая. Актриса Дарья Михайлова после смерти своего мужа и коллеги Владислава Галкина перестала выходить в свет. О ее жизни последние десять лет мало что известно.

В конце 90-х актриса сыграла свадьбу с Галкиным, а в 2001 году они вместе снялись в сериале «Дальнобойщики». Несколько лет спустя отношения в семье испортились из-за увлечения Галкина алкоголем. Официально оформить развод они не успели: артист скончался 24 февраля 2010 года за две недели до бракоразводного процесса.

Михайлова начала сниматься в кино еще ребенком, дебютировав в десять лет в фильме «Голубой портрет». Популярность ей принесла роль в мелодраме «Две судьбы».

Галкин был вторым супругом актрисы. С 1985 по 1991 год она была замужем за коллегой Максимом Сухановым, от которого родила дочку Василису. Описывая свое первое свидание с Галкиным, Михайлова рассказывала, что тот выглядел странным: с серьгой в ухе, серебряных кольцах, цепях, браслетах. Однако в тот день оба артиста поняли, что влюбились друг в друга с первого взгляда.

Вдова Владислава Галкина получила наследство актера и «пропала»
ИТАР-ТАСС  / Красильников Станислав

Отношения начали портиться из-за пристрастия Галкина к алкоголю. Его неоднократно замечали в пьяных дебошах и в компании других женщин. Михайлова не стала мириться с таким развитием событий и подала на развод.

Однако официально расстаться супруги не успели. За две недели до начала бракоразводного процесса Галкин скончался. Обстоятельства его смерти до конца до сих пор не выяснены. Тогда тревогу забил отец артиста. Он рассказал, что Владислав не выходит на связь уже несколько дней. Дверь его квартиры вскрыли и обнаружили труп Галкина. Согласно результатам экспертизы, к этому моменту актер был мертв уже три дня. В свидетельстве о смерти в качестве причины указана «кардиомиопатия» (внезапная остановка сердца).

Вдова Владислава Галкина получила наследство актера и «пропала»
Nation News  / Наталья Агеенко

Дарья Михайлова после смерти супруга получила в наследство его квартиру на Смоленском бульваре, иномарку и пятикомнатные апартаменты на Пречистенке. Последнюю недвижимость она продала, получив, как сообщают СМИ, около 100 млн рублей. Друзья семьи заявляли, что с родителями покойного супруга она наследством не поделилась.

В какой-то момент артистка пропала из поля зрения СМИ. Она уволилась из Щукинского училища и Школы современной пьесы. За последние годы она ни разу не давала интервью, перестала сниматься в кино. По словам соседей артистки, она ведет замкнутый образ жизни.

В конце прошлого года актер и режиссер Борис Галкин признался, что до сих пор не может смириться со смертью приемного сына. Он винит себя за то, что не оказался в нужный момент рядом. Он также выразил мнение, что Владислава могли убить.

кино галкин Михайлова
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