Журналист Михаил Садчиков скончался на 67-м году жизни

Санкт-Петербург, 13 мая. Писатель и обозреватель событий культуры Михаил Садчиков ушел из жизни в возрасте 66 лет. Печальную весть сообщил фотожурналист Павел Маркин в соцсети.

Садчиков за свою жизнь написал несколько книг. В их числе «Рандеву со звездами», которая вышла в печать в начале 1990-х годов. Работа повествует о различных событиях в отечественной рок-музыке и поп-музыке.

«Сегодня, 13 мая, перестало биться сердце ветерана газеты «Смена» Михаила Садчикова», — сообщил Маркин.

Михаил Садчиков трудился в ряде СМИ Ленинграда, Санкт-Петербурга и Москвы. Он был журналистом в изданиях «Смена», «Труд», и прочих. Также он был ведущим программ на телевидении.

На днях стало известно о смерти известной журналистки и фемактивистки Татьяны Никоновой. Она скончалась в возрасте 43-х лет.