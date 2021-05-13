Депутат рассказал, как власти пытаются оставить украинцев без госсубсидий

Киев, 13 мая. За изменением порядка оформления субсидий правительство Украины скрывает тотальное сокращение списка получателей государственной помощи на ЖКХ.

Соответствующее заявление сделал народный депутат, сопредседатель партии «Наш край» Антон Киссе, сообщает пресс-служба политсилы.

Депутат напомнил, что на Украине с 1 мая изменились условия получения субсидий на оплату услуг ЖКХ: теперь каждому ее получателю требуется подать новое заявление и пройти проверку доходов. Согласно новым правилам, утвержденным правительством, если у украинца есть на депозитном счете в банке более 100 тыс. гривен (около 268 тыс. рублей) или же он приобрел машину или валюту на сумму более 50 тыс. гривен, в субсидии ему будет отказано.

Киссе подчеркнул, что этот подход к назначению субсидий не учитывает личных обстоятельств получателей и «направлен исключительно на ограничение количества украинский, получающих помощь».

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«Непрофессионализм в госуправлении привел к тому, что в бюджете нет денег, чтобы помогать всем, кто нуждается. Для выхода из этой ситуации правительство прибегает к манипуляциям с субсидиями и искусственно ограничивает доступ к ним малоимущих граждан. Фактически, правительство сознательно доводит собственный народ до обнищания, а систему ЖКХ — к банкротству», — подчеркнул политик.

Партия обратилась к правительству с требованием переоформить субсидии всем получателям на новый срок автоматически.

В начале этой недели глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что если цены на газ для населения на Украине не стабилизируются, страну могут ждать новые «тарифные» бунты уже этой весной. По его словам, местные власти не контролируют ценообразование на рынке газа, что может привести к плачевным результатам.