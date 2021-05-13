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«Где Олег»: Подписчики Волочковой потеряли ее таинственного избранника

  /   Обновлено: 13 мая 2021 23:34
Шоу-бизнес
«Где Олег»: Подписчики Волочковой потеряли ее таинственного избранника
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 13 мая. Поклонники балерины Анастасии Волочковой гадают, куда пропал ее таинственный избранник Олег: в последнее время его не видно на снимках бывшей балерины.

Волочкова в очередной раз отправилась на Мальдивы, которые она считает лучшим местом для отдыха. Ежедневно она делится с фолловерами в Instagram снимками с пляжа. Периодически на фото мелькает и возлюбленный экс-примы Большого театра, про которого известно только, что его зовут Олег. Его лицо Анастасия ни разу не показала.

«Где Олег»: Подписчики Волочковой потеряли ее таинственного избранника
Pr Scr instagram.com  / @volochkova_art

За последние сутки Волочкова опубликовала сразу несколько постов, однако поклонники сочли снимки не самыми удачными. Больше всего танцовщице досталось от подписчиков за выбор купальников и нарядов.

Ее кислотно-зеленый топ с мини-юбкой сочли «отголоском деревенской моды 90-х». Многие вспомнили, как в подобных вещах будучи совсем юными девчонками сбегали от родителей на дискотеки. Некоторые даже предложили собрать деньги, чтобы купить Волочковой нормальный купальник.

Других фолловеров смутило, что на последних фотографиях совсем нет «знаменитого» Олега.

«Олег, где Олег... Срочно, сутки мы не слышали про Олега… Так нельзя, Настя!» — обратился к ней подписчик.

«А Олег уже точно все? Он очень украшал фотографии», — добавила фанатка.

«Бедный тот мужик… Пока платья в чемодане не закончатся — ему отдыха не видать», — пошутила другая.

«А я одна удивляюсь куда пропал Олег? Он сбежал?» — спросила поклонница.

«Где Олег»: Подписчики Волочковой потеряли ее таинственного избранника
Pr Scr instagram.com  / @volochkova_art

В начале мая, приехав на Мальдивы, Волочкова призналась, что ее таинственный избранник не против того, чтобы она купалась без купальника. На одном из фото она расположилась обнаженной в бассейне. В комментарии танцовщица рассказала о прелестях «единения с природой», а также призналась, что любит плавать без купальника.

волочкова соцсети мальдивы
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