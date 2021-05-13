Ножевые ранения нашли на шее убитой школьницы в Нижегородской области

Нижний Новгород, 13 мая. Три ножевых ранения обнаружили на шее убитой 12-летней девочки в Нижегородской области. По предварительной информации, ребенка могли изнасиловать.

По данным следствия, школьница позвонила маме после выхода из учебного заведения и сообщила, что скоро придет домой. Как только девочка не вернулась домой вовремя, родственники бросились на поиски. Вечером им стали помогать жители поселка Большое Козино.

Очевидцы сообщили, что видели подозрительного мужчину около 14:00. Неизвестный загонял автомобиль в сервис, расположенный рядом с лесополосой. Там же и было найдено тело ребенка. Следователи проводят проверку.

Несовершеннолетняя девочка пропала 13 мая. После обнаружения ее трупа в лесополосе, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На месте продолжают работать криминалисты. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности преступника.