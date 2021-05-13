Медведев назвал необоснованными обвинения против Медведчука и Козака

Москва, 13 мая. Обвинения против украинских депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют оснований. Так считает глава «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что поддерживает представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он уверен, что обвинения против ее членов не имеют никаких оснований, говорится на официальном сайте «Единой России».

Киевский суд ранее отказал прокуратуре в заключении Медведчука под стражу. Вместо этого его поместили под круглосуточный домашний арест сроком до 9 июля включительно. Украинский оппозиционер заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на ограничение свободы.