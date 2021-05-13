Полетевшую на МКС актрису могут наградить званием Героя России

Москва, 13 мая. Актриса, которая полетит для съемок фильма на МКС, может получить государственную награду в том случае, если принесет пользу стране и выполнит в космосе научные исследования.

Кроме того, для получения актрисой звания Героя России, ей нужно выйти в за борт МКС как профессиональному космонавту. Выполнение одного из этих условий может обеспечить артистке госнаграду, рассказал космонавт, Герой России, депутат Госдумы Максим Сураев.

Роскосмос и Первый канал сообщали об отборе претендентки и ее дублерши для участия в процессе производства художественного фильма на МКС. Планируется, что съемки в космосе пройдут осенью следующего года, передает РИА Новости.

Ранее американские астронавты сообщили о поломке системы подачи питьевой воды WPA. После этого Роскосмос заявил о готовности помочь коллегам из США и поделиться запасами.