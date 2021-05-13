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Принц Гарри рассказал о странном первом свидании с Меган Маркл

  /   Обновлено: 13 мая 2021 23:06
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал о странном первом свидании с Меган Маркл
wikipedia.org  /  Mark Jones / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 13 мая. Принц Гарри и его будущая супруга Меган Маркл провели первое свидание в супермаркете, рассказал герцог Сассекский в подкасте американского актера Дэкса Шепарда.

Столь необычное для романтической встречи место, по словам принца Гарри, они выбрали в Лондоне, чтобы не привлекать внимание папарацци. Влюбленные делали вид, что не знакомы друг с другом и писали сообщения. Член королевской семьи надел бейсболку и старался смотреть в пол, чтобы никто его не заметил.

Принц Гарри признался, что после переезда в США чувствует себя совсем по-другому.

«Теперь я могу поднять голову. Я чувствую себя здесь совсем по-другому. То же и с Меган. Она чувствует себя намного свободнее», — уточнил он.

Герцог Сассекский отметил, что может в любое время отправиться на велосипедную прогулку со своим сыном Арчи, чего был лишен в Великобритании.

Принц Гарри рассказал о странном первом свидании с Меган Маркл
Prt Scr youtube.com  / Nicki Swift

Сейчас Меган Маркл и принц Гарри живут в Лос-Анджелесе вместе с сыном Арчи и готовятся к рождению дочки. Они отказались от королевских полномочий и покинули дворец навсегда. И без того сложные отношения с королевской семьей стали еще более натянутыми после интервью пары Опре Уинфри. После этого весь мир обсуждал расовый скандал в Букингемском дворце. Супруги подробно рассказали обо всем, что происходило с ними в последние два года, назвав причины вынужденного переезда в США.

Позднее стало известно, что один из ведущих журналистов Великобритании Пирс Морган потерял работу после того, как позволил себе усомниться в заявлениях герцогини Сассекской о произволе в королевской семье. Больше всего его возмутил тот факт, что Маркл обвинила королевскую семью в расизме.

Морган был не единственным журналистом в Великобритании, кто не поверил обвинениям герцогини Сассекской. Джереми Кларксон, ведущий автомобильной телепередачи Grand Tour, назвал интервью Меган «фестивалем слез».

сша великобритания принц гарри меган маркл
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