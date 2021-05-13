Пентагон эвакуировал свой персонал из Израиля

Вашингтон, 13 мая. Министерство обороны США вывезло 120 своих сотрудников из Израиля в Германию. Об этом заявил представитель Европейского командования Соединенных Штатов (EUCOM) Чак Причард.

Выезд специалистов «со всего министерства обороны» США из Израиля был запланирован в рамках учений. Мероприятия закончатся на этой неделе, утверждает представитель EUCOM Причард.

«Большинство людей прибыли на гражданском самолете, что нормально для таких мероприятий», — сказал Причард.

В данное время, выехавшие специалисты находятся в Германии, где базируется штаб-квартира «Еврокома» США. По словам Причарда, сотрудники минобороны будут планировать свое возвращение в пункты приписки в Израиле.

Ранее боевое крыло ХАМАС заявило о новой серии ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщила радиостанция Dunya Al Watan.