Уголовное дело возбуждено по факту смерти пятиклассницы в Нижегородской области

Нижний Новгород, 13 мая. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения трупа 12-летней девочки в лесополосе Нижегородской области, сообщили на региональном сайте СУСК.

Инцидент произошел 13 мая. Девочка не вернулась из школы домой в поселке Большое Козино Балахнинского района. Вечером того же дня ее труп был найден в лесополосе.

«В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, производя его детальный и тщательный осмотр», — следует из сообщения.

Сейчас производится опрос свидетелей, назначаются соответствующие экспертизы и проводятся работы по установлению личности преступника. Глава региона Глеб Никитин поручил своим подчиненным оказать семье погибшей девочки всю необходимую помощь.

Также уголовное дело было возбуждено после падения подростка с заброшенного здания в Хабаровске. К ответственности будут привлечены должностные лица администрации Краснофлотского района города.