Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 00:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:02
Общество
Крымчане два дня спасали застрявшего на мысе Айя пса
00:00
Шоу-бизнес
Вдова Владислава Галкина получила наследство актера и «пропала»
23:53
Общество
Журналист Михаил Садчиков скончался на 67-м году жизни
23:49
Происшествия
Израильская авиация нанесла удар по штабу внутренней безопасности ХАМАС
23:34
Общество
Депутат рассказал, как власти пытаются оставить украинцев без госсубсидий
23:34
Шоу-бизнес
«Где Олег»: Подписчики Волочковой потеряли ее таинственного избранника
23:29
Происшествия
Ножевые ранения нашли на шее убитой школьницы в Нижегородской области
23:22
Политика
Медведев назвал необоснованными обвинения против Медведчука и Козака
23:10
Общество
Полетевшую на МКС актрису могут наградить званием Героя России
23:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал о странном первом свидании с Меган Маркл
23:00
Общество
Доминирующая сила на Черном море: Россия закрепила морское господство благодаря ЧФ
23:00
Экономика
Экономист: Период низких цен на нефть и газ уже позади
22:57
Армия
Пентагон эвакуировал свой персонал из Израиля
22:49
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту смерти пятиклассницы в Нижегородской области
22:30
Армия
Сирены ПВО звучат в израильских городах Ашдод и Ашкелон
22:22
Происшествия
Пропавшую 12-летнюю девочку нашли мертвой в лесу под Нижним Новгородом
22:22
Происшествия
Число погибших в секторе Газа от ударов Израиля превысило 100 человек
22:20
Происшествия
Находящийся в федеральном розыске мурманчанин попался на краже нижнего белья
22:13
Общество
Офис генсека ООН: Гутерреш заинтересован в расширении сотрудничества с РФ
22:05
Экономика
Посол РФ в Минске назвал причину ухода белорусского транзита из Прибалтики
Все новости

Уголовное дело возбуждено по факту смерти пятиклассницы в Нижегородской области

  /   Обновлено: 13 мая 2021 23:01
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту смерти пятиклассницы в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 13 мая. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения трупа 12-летней девочки в лесополосе Нижегородской области, сообщили на региональном сайте СУСК.

Инцидент произошел 13 мая. Девочка не вернулась из школы домой в поселке Большое Козино Балахнинского района. Вечером того же дня ее труп был найден в лесополосе.

«В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, производя его детальный и тщательный осмотр», — следует из сообщения.

Сейчас производится опрос свидетелей, назначаются соответствующие экспертизы и проводятся работы по установлению личности преступника. Глава региона Глеб Никитин поручил своим подчиненным оказать семье погибшей девочки всю необходимую помощь.

Также уголовное дело было возбуждено после падения подростка с заброшенного здания в Хабаровске. К ответственности будут привлечены должностные лица администрации Краснофлотского района города.

убийство следственный комитет нижегородская область большое козино
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 272767 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 233665 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 207203 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 142035 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 112972 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Все новости / Происшествия / Уголовное дело возбуждено по факту смерти пятиклассницы в Нижегородской области
Рейтинг@Mail.ru