Пропавшую 12-летнюю девочку нашли мертвой в лесу под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 13 мая. Тело 12-летней девочки было найдено в лесном массиве в Балахнинском районе Нижегородской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Несовершеннолетняя пропала 13 мая в поселке Большое Козино. Девочка вышла из школы и направилась в сторону дома, однако до точки назначения так и не дошла. Ее нашли мертвой вечером того же дня в лесополосе поселка, уточнили в областном СУ СК.

На месте происшествия работают криминалисты. Правоохранители проводят комплекс розыскных мероприятий, нацеленный на установление преступника.

В Подмосковье в результате недосмотра взрослых погиб четырехлетний ребенок. Малыш утонул в водоеме, когда отправился гулять за территорию дачного участка без сопровождения родителей.