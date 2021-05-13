Находящийся в федеральном розыске мурманчанин попался на краже нижнего белья

Мурманск, 13 мая. Находящийся в федеральном розыске мужчина задержан в Мурманске. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

Преступник был пойман в магазине на улице Радищева. В отделе с галантереей мурманчанин хотел украсть нательное белье. Однако его заметили работники магазина, а позже он был задержан сотрудниками вневедомственной охраны.

«Проверив его по базам данных, выяснили, что он находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора», — поделились в пресс-службе.

Недавно также был задержан находящийся в федеральном розыске мужчина из Армавира. Он был вторым участником перестрелки около кафе.