Офис генсека ООН: Гутерреш заинтересован в расширении сотрудничества с РФ

Москва, 13 мая. Генсек ООН Антониу Гутерреш провел онлайн-беседу с лидером России Владимиром Путиным. Во время переговоров политик выразил интерес к расширению сотрудничества с РФ.

Антониу Гутерреш приехал в Москву с рабочим визитом. Он провел видеоконференцию с Владимиром Путиным и назвал сферы, в которых ООН планирует сотрудничать с Россией.

«Генеральный секретарь выразил заинтересованность ООН в углублении сотрудничества с Российской Федерацией по трем основным направлениям деятельности Организации: мир и безопасность, устойчивое развитие, в том числе изменение климата и биоразнообразие, и права человека», — передает офис генсека.

В ходе видеоконференции генсек ООН и президент России обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта. Политики призвали стороны прекратить насильственные действия и заявили о поддержке принципа двух стран.