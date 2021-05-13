Посол РФ в Минске назвал причину ухода белорусского транзита из Прибалтики

Минск, 13 мая. Посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов опроверг утверждение о российском влиянии на Минск в вопросе перевода транзита из Прибалтики.

Решение белорусского руководства о переводе транзита нефтепродуктов своей страны из портов Прибалтики в Россию не имеет политической подоплеки. Об этом, по сообщению сетевого издания EADaily, 13 мая заявил новый посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов.

«Белоруссия сама приняла это решение», — заявил дипломат, развеивая слухи о причастности РФ к уходу транзита грузов Белоруссии из Прибалтики в российские порты.

Им также отмечается, что все решения белорусской стороны основаны «прежде всего на экономических выгодах». В данном контексте заявления о политических мотивах в рамках союзного государства России и Белоруссии не имеют под собой реальных оснований.

«Тут не надо искать лишней политики. Бизнес, как и деньги, любит тишину, предсказуемость, стабильность», — заявил Лукьянов, указывая на то, что главный мотив Минска при принятии решения об уходе белорусского транзита из Прибалтики заключается в стремлении обеспечить отечественному бизнесу гарантии, которых в условиях санкционного противостояния невозможно получить от Литвы.

Также российский дипломат отметил, что в РФ всегда готовы обсуждать с белорусскими партнерами условия взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что из-за резкого снижения грузопотока руководство порта Клайпеды вынуждено придумывает новые способы заработка.