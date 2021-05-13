Ливан выпустил три ракеты в район Средиземного моря у побережья Израиля

Иерусалим, 13 мая. Три ракеты были выпущены со стороны Ливана в район Средиземного моря у северного побережья Израиля. Информацию об этом сообщили израильские военные.

Ракеты летели в сторону северных районов Израиля. Подробности и последствия ракетного обстрела выясняются.

«Три ракеты были выпущены из Ливана в Средиземное море у побережья Галилеи (область на севере Израиля — Прим. ФАН)», — сказано в сообщении военных.

За последние три дня по территории Израиля было выпущено свыше 1,7 тысячи ракет со стороны сектора Газа. Большинство снарядов были уничтожены израильской системой ПВО «Железный купол», более 300 ракет упали на стороне сектора Газа, сообщили в пресс-центре Армии обороны Израиля.