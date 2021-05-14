«ФАН повсюду»: эскалация в секторе Газа и невмешательство «Хезболлы»

Армия обороны Израиля и силы ХАМАС продолжают взаимные обстрелы. Число жертв конфликта неуклонно растет, но ни одна из сторон пока не соглашается на диалог. Вместе с обменом ракетными обстрелами в Восточном Иерусалиме, а также в нескольких населенных пунктах Западного берега реки Иордан продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими сотрудниками правопорядка.

В подкасте «ФАН повсюду» израильский военный в запасе, автор Telegram-канала «Лапша и вопросы» рассказывает об устройстве туннелей и пусковых установок ХАМАС, а про невмешательство в конфликт «Хезболлы» объясняет автор Telegram-канала «Записки авантюриста» Игорь Мангушев.

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В выпуске:

Устройство и предназначение туннелей ХАМАС в Палестине.

Почему Израиль ограничивает ввоз стройматериалов в сектор Газа?

В чем сложности обнаружения ракетных пусковых установок ХАМАС?

С какими снарядами не справляется «Железный купол» Израиля?

Как Израиль пытается избежать жертв среди мирного населения при ударах по целям ХАМАС?

Что послужит поводом для израильской наземной операции?

Почему «Хезболле» невыгодно вмешиваться в палестино-израильский конфликт?

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