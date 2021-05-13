Вопреки домашнему аресту Медведчук продолжит политическую деятельность

Киев, 13 мая. Украинский оппозиционер Виктор Медведчук объявил, что будет продолжать заниматься политической деятельностью, несмотря на назначенный судом домашний арест.

Также лидер партии Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что будет советоваться со своей защитой относительно апелляции и дальнейших действий.

Ранее Медведчук в зале киевского суда выступил против политики украинской власти. Он уточнил, что как депутат парламента, имеет право на такую позицию и будет ее защищать.