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Военный эксперт Ходаковский рассказал о планах ВСУ в Донбассе

Армия
Военный эксперт Ходаковский рассказал о планах ВСУ в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 13 мая. Ходаковский заявил, что Вооруженным силам Украины совсем не обязательно захватывать Горловку, чтобы установить государственный флаг возле границы ДНР, ЛНР и России.

Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский считает, что армия Украины пойдет самым легким путем для прорыва к границам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также России. ВСУ обойдут стороной Горловку и находящиеся рядом населенные пункты. Удар будет нанесен там, где оборона слабее всего.

Некоторые военные эксперты утверждают, что если бы Вооруженные силы Украины готовились бы нанести удар по Горловке, то уже были бы заметны признаки формирования ударных группы. Однако пока ничего подобного не происходит. Ходаковский считает, что ВСУ, скорее всего, воспользуется отсутствием серьезных военных формирований в тыловых районах Донецкой и Луганской народных республик.

«А то, что там есть какие-то отдельные очаги сопротивления в Горловке, Донецке, еще где-нибудь, это не имеет значения, одни-двое суток — и мы с ними разделаемся», — заявил Ходаковский в интервью «Украина.ру».

Командир бригады «Восток» назвал наиболее вероятное место удара — расстояние, протяженностью не менее 20 километров, которое находится между Горловкой и Донецком. Если начнется война, то Украина, как и в 2014 году, начнет двигаться в сторону границы, чтобы помешать России поддерживать Донбасс, считает Ходаковский.

Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в прифронтовом населенном пункте украинские военные установили 26 противотанковых мин. Речь идет о дороге в поселке Травневое, который находится под контролем Киева.

ЛНР днр донбасс Головка
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