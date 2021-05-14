Открыть воздушные ворота: туляки просят восстановить в городе аэропорт

Тула, 14 мая. Инициативу возрождения в городе аэропорта высказали местные жители в качестве одного из основных аспектов дальнейшего развития региона.

В Тульской области создали специальный онлайн-проект «Программа развития» для внесения предложений по улучшению различных сфер общественной жизни. Восстановление авиасообщения стало одной из первых идей, высказанных туляками.

«Предлагаю восстановить Тульский аэропорт для гражданской авиации», — написала на форуме жительница города Ольга Князева.

Ее инициатива в кратчайшие сроки набрала почти две тысячи голосов. По информации ФАН, «Программа развития Тульской области» определяет приоритетные направления работы правительства региона на ближайшие пять лет. Получившие наибольшую поддержку предложения, внесенные жителями, обязательно рассмотрят эксперты. И эти инициативы могут быть претворены в жизнь.

Отметим, аэропорт в Туле существовал до 1994 года, после чего его закрыли из-за нерентабельности. Сейчас ближайшими для туляков воздушными гаванями являются столичные Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также международный аэропорт в Калуге.

Ранее ФАН писал, что летом из Перми в Москву будет совершаться до девяти рейсов в день.