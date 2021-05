Хорватская база в Косово, европейское будущее Сербии и поражение Джукановича - что произошло на Балканах за неделю

Хорватия собирается создать военную базу в самопровозглашенной Республике Косово, Европейский Союз укрепляет политическое взаимодействие со странами Западных Балкан, в Сербии началось вещание крупного европейского телеканала, Демократическая партия социалистов Мило Джукановича потерпела очередное поражение на выборах - об этих и других событиях читайте в дайджесте от автора Telegram-канала «Балканская сплетница».

Во время официального визита в Приштину глава МИД Хорватии Горан Грлич Радман заявил о потенциальной возможности создания хорватской военной базы в самопровозглашенной республике.

«Мы решили создать военный лагерь в Косово, который будет способствовать стабильности», заявил он в ходе встречи с Доникой Герваллой-Шварц, возглавляющей косовское внешнеполитическое ведомство.

Started my official visit to #Kosovo with a productive meeting with my dear colleague ???????? Donika Gërvalla-Schwarz @MFAKosova . Pleased to inform that ???????? Government has decided to donate #vaccine to our friends in #Kosovo to help cope with #COVID19 . ???????????????????? pic.twitter.com/gRBdKaxJ55

Подобные высказывания вызвали незамедлительную реакцию: директор сербской Канцелярии по делам Косово и Метохии Петар Петкович назвал планы открытой угрозой миру и стабильности на Западных Балканах, заявил, что они нарушают нормы международного права, и потребовал «ясной и недвусмысленной» реакции со стороны Брюсселя. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич также прокомментировал заявления Загреба:

Сербский политик выразил недоумение из-за отсутствия реакции ЕС: «Меня просто удивляет, что в этих кругах не реагируют на такие заявления». Однако «ясной и недвусмысленной» реакции со стороны Запада так и не последовало. Более того, 12 мая министр обороны Черногории Оливера Иньяц также выступила с провокационным заявлением - в ходе беседы с главой военного ведомства самопровозглашенного государства она пообещала «укреплять оборонное сотрудничество с Республикой Косово».

Оставив без внимания проблему создания новых баз в Косово, Брюссель тем не менее весьма недвусмысленно подчеркнул, что считает Балканы приоритетным направлением внешней политики. Об этом заявил Жозеп Боррель, который также выразил намерение ЕС ускорить процесс решения «косовского вопроса».

#WesternBalkans - We reconfirmed with the EU foreign ministers the clear European perspective of the region and our determination to have a strong political engagement with our partners. The Western Balkans are of key geostrategic importance for the European Union.#FAC pic.twitter.com/pLUstEee3n