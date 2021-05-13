Хорватская база в Косово, европейское будущее Сербии и поражение Джукановича - что произошло на Балканах за неделю

Хорватия собирается создать военную базу в самопровозглашенной Республике Косово, Европейский Союз укрепляет политическое взаимодействие со странами Западных Балкан, в Сербии началось вещание крупного европейского телеканала, Демократическая партия социалистов Мило Джукановича потерпела очередное поражение на выборах - об этих и других событиях читайте в дайджесте от автора Telegram-канала «Балканская сплетница».

/ Федеральное агентство новостей

Военная база и оборонное сотрудничество

Во время официального визита в Приштину глава МИД Хорватии Горан Грлич Радман заявил о потенциальной возможности создания хорватской военной базы в самопровозглашенной республике.

«Мы решили создать военный лагерь в Косово, который будет способствовать стабильности», заявил он в ходе встречи с Доникой Герваллой-Шварц, возглавляющей косовское внешнеполитическое ведомство.

Started my official visit to #Kosovo with a productive meeting with my dear colleague ???????? Donika Gërvalla-Schwarz @MFAKosova.



Pleased to inform that ???????? Government has decided to donate #vaccine to our friends in #Kosovo to help cope with #COVID19.



???????????????????? pic.twitter.com/gRBdKaxJ55 — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) May 6, 2021

Подобные высказывания вызвали незамедлительную реакцию: директор сербской Канцелярии по делам Косово и Метохии Петар Петкович назвал планы открытой угрозой миру и стабильности на Западных Балканах, заявил, что они нарушают нормы международного права, и потребовал «ясной и недвусмысленной» реакции со стороны Брюсселя. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич также прокомментировал заявления Загреба:

«Я думаю, что безопасность в регионе повысится, если Сербия построит военную базу в Республике Сербской. Я не понимаю, почему России не открыть военную базу в Косово и Метохии, ведь это, безусловно, позитивно отразилось бы на безопасности. Заявление о том, что Хорватия построит военный лагерь в Косово и Метохии, граничит с научной фантастикой. Хорватия не является великой военной державой, и для этого не будет никаких юридических возможностей, если будет соблюдаться резолюция 1244», — сказал Дачич.

Сербский политик выразил недоумение из-за отсутствия реакции ЕС: «Меня просто удивляет, что в этих кругах не реагируют на такие заявления». Однако «ясной и недвусмысленной» реакции со стороны Запада так и не последовало. Более того, 12 мая министр обороны Черногории Оливера Иньяц также выступила с провокационным заявлением - в ходе беседы с главой военного ведомства самопровозглашенного государства она пообещала «укреплять оборонное сотрудничество с Республикой Косово».

Знак веры в европейское будущее

Оставив без внимания проблему создания новых баз в Косово, Брюссель тем не менее весьма недвусмысленно подчеркнул, что считает Балканы приоритетным направлением внешней политики. Об этом заявил Жозеп Боррель, который также выразил намерение ЕС ускорить процесс решения «косовского вопроса».

#WesternBalkans - We reconfirmed with the EU foreign ministers the clear European perspective of the region and our determination to have a strong political engagement with our partners. The Western Balkans are of key geostrategic importance for the European Union.#FAC pic.twitter.com/pLUstEee3n — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 10, 2021

На следующей неделе в столице ЕС будет организован традиционный прием для лидеров Западных Балкан.

«За ужином мы обсудим всю политическую ситуацию на Западных Балканах. Западные Балканы — серьезная геополитическая проблема. Это регион, играющий ключевую геостратегическую роль для ЕС... Мы должны взглянуть на проблемы с геополитической точки зрения, и мы сделаем это на следующей неделе со всеми лидерами балканских стран. Наша приверженность региону должна быть видна и не может подвергаться сомнению», сказал шеф европейской дипломатии.

А 9 мая в Сербии заработал крупный европейский телеканал Euronews, и к концу месяца он должен наладить круглосуточное вещание на сербском языке (оно составит до 60 процентов эфира). Премьер-министр Сербии назвала это событие «знаком веры в европейское будущее страны».

«Вступление в Евросоюз — главная внешнеполитическая задача Сербии, и начало вещания Euronews станет возможностью представить Сербию остальным европейским странам. Мы ценим ваш профессионализм, объективность и беспристрастность, приверженность проверенным, точным фактам и полноте информации», сказала она.

Очередное поражение Джукановича

В Черногории Демократическая партия социалистов потерпела поражение в Херцег-Нови. 9 мая в курортном городе на западе страны прошли муниципальные выборы, по итогам которых партия Мило Джукановича смогла набрать только 21%. Наибольшее число голосов избиратели отдали партии «Демократическая Черногория» во главе со Стеваном Катичем. Вероятнее всего, он и возглавит муниципалитет. Коалиция «За будущее Херцег-Нови» смогла набрать 19% голосов, столько же получил блок «Новский список». Около 7% голосов получило движение URA.

Выборы в Херцег-Нови - вторые местные выборы в Черногории с августа 2020 года, в котором после трех десятилетий правления Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича потеряла власть.

Первые выборы в местные органы прошли в середине марта в Никшиче. 10 мая муниципалитет возглавил Марко Ковачевич, лидер избирательного списка «За будущее Никшича».

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