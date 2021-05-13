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Хорватская база в Косово, европейское будущее Сербии и поражение Джукановича - что произошло на Балканах за неделю

  /   Обновлено: 13 мая 2021 21:40
Весь мир
Хорватская база в Косово, европейское будущее Сербии и поражение Джукановича - что произошло на Балканах за неделю
 /  Федеральное агентство новостей

Хорватия собирается создать военную базу в самопровозглашенной Республике Косово, Европейский Союз укрепляет политическое взаимодействие со странами Западных Балкан, в Сербии началось вещание крупного европейского телеканала, Демократическая партия социалистов Мило Джукановича потерпела очередное поражение на выборах - об этих и других событиях читайте в дайджесте от автора Telegram-канала «Балканская сплетница».

Хорватская база в Косово, европейское будущее Сербии и поражение Джукановича - что произошло на Балканах за неделю
 / Федеральное агентство новостей

Военная база и оборонное сотрудничество

Во время официального визита в Приштину глава МИД Хорватии Горан Грлич Радман заявил о потенциальной возможности создания хорватской военной базы в самопровозглашенной республике.

«Мы решили создать военный лагерь в Косово, который будет способствовать стабильности», заявил он в ходе встречи с Доникой Герваллой-Шварц, возглавляющей косовское внешнеполитическое ведомство.

Подобные высказывания вызвали незамедлительную реакцию: директор сербской Канцелярии по делам Косово и Метохии Петар Петкович назвал планы открытой угрозой миру и стабильности на Западных Балканах, заявил, что они нарушают нормы международного права, и потребовал «ясной и недвусмысленной» реакции со стороны Брюсселя. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич также прокомментировал заявления Загреба:

«Я думаю, что безопасность в регионе повысится, если Сербия построит военную базу в Республике Сербской. Я не понимаю, почему России не открыть военную базу в Косово и Метохии, ведь это, безусловно, позитивно отразилось бы на безопасности. Заявление о том, что Хорватия построит военный лагерь в Косово и Метохии, граничит с научной фантастикой. Хорватия не является великой военной державой, и для этого не будет никаких юридических возможностей, если будет соблюдаться резолюция 1244», — сказал Дачич.

Сербский политик выразил недоумение из-за отсутствия реакции ЕС: «Меня просто удивляет, что в этих кругах не реагируют на такие заявления». Однако «ясной и недвусмысленной» реакции со стороны Запада так и не последовало. Более того, 12 мая министр обороны Черногории Оливера Иньяц также выступила с провокационным заявлением - в ходе беседы с главой военного ведомства самопровозглашенного государства она пообещала «укреплять оборонное сотрудничество с Республикой Косово».

Знак веры в европейское будущее

Оставив без внимания проблему создания новых баз в Косово, Брюссель тем не менее весьма недвусмысленно подчеркнул, что считает Балканы приоритетным направлением внешней политики. Об этом заявил Жозеп Боррель, который также выразил намерение ЕС ускорить процесс решения «косовского вопроса».

На следующей неделе в столице ЕС будет организован традиционный прием для лидеров Западных Балкан.

«За ужином мы обсудим всю политическую ситуацию на Западных Балканах. Западные Балканы — серьезная геополитическая проблема. Это регион, играющий ключевую геостратегическую роль для ЕС... Мы должны взглянуть на проблемы с геополитической точки зрения, и мы сделаем это на следующей неделе со всеми лидерами балканских стран. Наша приверженность региону должна быть видна и не может подвергаться сомнению», сказал шеф европейской дипломатии.

А 9 мая в Сербии заработал крупный европейский телеканал Euronews, и к концу месяца он должен наладить круглосуточное вещание на сербском языке (оно составит до 60 процентов эфира). Премьер-министр Сербии назвала это событие «знаком веры в европейское будущее страны».

«Вступление в Евросоюз — главная внешнеполитическая задача Сербии, и начало вещания Euronews станет возможностью представить Сербию остальным европейским странам. Мы ценим ваш профессионализм, объективность и беспристрастность, приверженность проверенным, точным фактам и полноте информации», сказала она.

Очередное поражение Джукановича

В Черногории Демократическая партия социалистов потерпела поражение в Херцег-Нови. 9 мая в курортном городе на западе страны прошли муниципальные выборы, по итогам которых партия Мило Джукановича смогла набрать только 21%. Наибольшее число голосов избиратели отдали партии «Демократическая Черногория» во главе со Стеваном Катичем. Вероятнее всего, он и возглавит муниципалитет. Коалиция «За будущее Херцег-Нови» смогла набрать 19% голосов, столько же получил блок «Новский список». Около 7% голосов получило движение URA.

Выборы в Херцег-Нови - вторые местные выборы в Черногории с августа 2020 года, в котором после трех десятилетий правления Демократическая партия социалистов президента Мило Джукановича потеряла власть.

Первые выборы в местные органы прошли в середине марта в Никшиче. 10 мая муниципалитет возглавил Марко Ковачевич, лидер избирательного списка «За будущее Никшича».

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балканская сплетница
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