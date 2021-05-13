Сына экс-главы Самарской области задержали в Москве по делу о взяточничестве

Москва, 13 мая. Бизнесмен Алексей Меркушкин задержан в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятке. Он является сыном экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Новость о задержании бизнесмена сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, Меркушкин-младший планировал отправиться на самолете в Минск.

Задержание предпринимателя проходило при участии сотрудников УЭБиПК МВД республики Мордовия. Он подозревается в даче взятки главе республиканского отделения Центробанка России. Хинштейн добавил, что Алексея Меркушкина направят в Мордовию, где ему предъявят обвинения по ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Правоохранители ранее задержали главного специалиста одного из департаментов Красноярской администрации. Имя задержанного чиновника не называется, его подозревают во взяточничестве.