Глава пресс-службы УПЦ объяснил «свинское» отношение Киева к чернобыльцам

Киев, 13 мая. Чернобыль представляет собой гигантское количество проблем, которые не решались на Украине. О причинах такого отношения рассказал руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

Эксперт назвал чернобыльских ликвидаторов вторым изданием ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, украинские власти воспринимают это как пережиток коммунистического прошлого.

«Для нашей власти все, общее с Россией, преступно. Поэтому и отношение к Чернобылю свинское», — сказал Анисимов в ходе интервью.

Пограничная служба Украины ранее задержала трех человек, которые пытались пробраться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.