Киев, 13 мая. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков вместе с коллегой из Литвы Викторией Чмилите-Нильсен совершат рабочую поездку к границе с Россией.

Разумков и Чмилите-Нильсен посетят контрольные пункты въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак», которые расположены недалеко от границы с российским Крымом. Чиновники планируют ознакомиться с работой пунктов, а потом вместе выступить перед журналистами, сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало историю украинца Андрея Коваленко, который собирается переехать из Киева в Крым. Он признался, что рад воссоединению полуострова с Россией, потому жизнь в Крыму стала гораздо лучше.