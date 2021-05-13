Главком ВМФ РФ поздравил моряков Черноморского флота с 238-летием

Севастополь, 13 мая. Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов поздравил моряков и ветеранов с Днем Черноморского флота.

Он напомнил о крупных победах Черноморского флота, а также о его выдающихся флотоводцах. Евменов подчеркнул, что именно на Черноморском флоте была сформирована русская школа военно-морского искусства.

«История создания регулярного Черноморского флота тесно связана с многовековой борьбой русского народа за выход к Азовскому и Черному морям», — отметил он.

Евменов также добавил, что Черноморский флот ВМФ РФ продолжает интенсивно развиваться, получая на вооружение новые корабли с высокоточным современным оружием. При этом в ближайшем будущем флот получит новое береговое вооружение, а также авиацию.

Ранее стало известно, что новейший многоцелевой фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» войдет в состав Военно-морского флота России в 2022 году. В будущем фрегаты данного типа составят основу Северного флота ВМФ РФ.