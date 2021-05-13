Netflix покажет половину первого сезона «Властелинов вселенной» Кевина Смита 23 июля

Лос-Анджелес, 13 мая. Режиссер Кевин Смит создал проект для фанатов оригинального мультсериала 80-х годов. Половину первого сезона можно будет оценить на стриминговом сервисе Netflix уже 23 июля.

Сюжет новых «Властелинов вселенной» будет логичным продолжением истории оригинального шоу, однако за основу проекта режисер Кевин Смит взял более взрослые темы. Анимацию разрабатывала студия Powerhouse Animation, которая ранее работала над Castlevania.

Главным героем мультсериала стал принц Адам, который при помощи Меча Силы противостоит опасным существам, среди которых и злодей Скелетор. Кевин Смит рассказал, что хотел отдать дань оригинальным «Властелинам вселенной», но его версия не обошлась без изменений. Так, в новом проекте он значительно расширил мифологию.

Американский актер Крис Вуд подарил свой голос принцу Адаму, а вот злодея Скелетора озвучил Марк Хэмилл. В производстве мультсериала также приняли участие участие Лена Хиди, Сара Мишель Геллар, Алисия Сильверстоун и Кевин Конрой. Первая половина сезона будет состоять из двух частей и выйдет на сервисе Netflix 23 июля 2021 года.

Ранее первый отечественный комикс «Майор Гром: Чумной Доктор» стал самым популярным российским фильмом на стриминговом сервисе Netflix. Второе место заняла картина «Серебряные коньки».