Джен Псаки отказалась раскрывать детали предстоящей встречи Путина и Байдена

Вашингтон, 13 мая. Детали возможной встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в настоящее время обсуждаются, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Журналисты спросили у Псаки, может ли встреча Путина и Байдена пройти во время поездки главы Белого дома в Европу, куда он собирается отправиться в ближайшее время.

«У меня нет каких-либо дополнительных деталей, которые я могла бы подтвердить в настоящий момент», — ответила Джен Псаки.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома советует Байдену не отвечать на вопросы СМИ вне рамок официальной пресс-конференции. Однако, как уточнила Псаки, американский президент поступает так, как хочет.