Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму

Берлин, 13 мая. Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung посетил российско-украинский участок границы с Крымом, где пообщался с сотрудниками пограничной службы Украины.

Корреспондент поинтересовался у одного из украинских пограничников, поддерживают ли они контакты с российскими коллегами. Однако тот признался, что они не общаются с российскими военными.

«У нас нет контактов с другой стороной», — сказал он.

Журналист попытался выяснить, как изменилась ситуация на границе между Украиной и Россией после появления сообщений СМИ о напряженности между Киевом и Москвой. Украинский пограничник рассмеялся в ответ и показал на свой телефон.

«Только здесь. Только в СМИ что-то изменилось», — добавил офицер.

Напомним, в апреле 2021 года Россия начала масштабные учения Вооруженных сил в Крыму. В учениях были задействованы 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа, Черноморского флота ВМФ РФ, Каспийской флотилии и соединений Воздушно-десантных войск. Также в маневрах были задействованы более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. В конце апреля Минобороны РФ объявило о завершении учений и возвращении войск в места постоянной дислокации.