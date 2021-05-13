Попытки сорвать празднование 9 Мая провалились в Белоруссии

Минск, 13 мая. Противники власти в Белоруссии потерпели фиаско в попытке сорвать празднование Дня Победы в республике.

Издание «НьюИнформ» обратило внимание на публикацию одного из российских аналитических порталов. Эксперты сообщили, что 9 Мая в Белоруссии проходил в напряженной обстановке. Меры безопасности на улицах были усилены из-за новостей о провалившейся попытке покушения на президента страны Александра Лукашенко.

Каждый год противники официального Минска и националистически настроенная пресса разворачивают информационную кампанию с призывом заменить День Победы на день скорби. Однако, как отметили аналитики, в 2021 году противники белорусских властей вели себя иначе. Упор ставился на попытку сорвать праздник.

«Паблики активно проводили параллели между событиями Великой Отечественной войны и белорусской современностью, сравнивая белорусский режим с нацистским, силовые структуры — с гестапо и СС», — поделились эксперты.

Попытки спровоцировать беспорядки не увенчались успехом. Разгромленное ядро противников власти в Белоруссии не смогло выдвинуть хорошие идеи и грамотную стратегию, отмечают аналитики.

Ранее сообщалось, что Белоруссия считает экономическую интеграцию с Россией приоритетным направлением развития.