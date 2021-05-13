Вдова Булдакова впервые высказалась о «романе» с молодым актером

Москва, 13 мая. Вдова актера Алексея Булдакова Людмила впервые высказалась о приписываемом ей романе с артистом Эдуардом Гладким. Она указала, что мужчина спас ее от смерти.

После кончины Булдакова в 2019 году женщина фактически осталась одна. Она тяжело переживала смерть своего возлюбленного. По словам вдовы артиста, она могла просто погибнуть, если бы не Гладкий.

«Я была брошена. Никто не знал. Эдуард Владимирович взял меня буквально с того света. Я перед вами живая. Меня нельзя зомбировать. Сразу плохо станет тому, кто начнет», — сказала Булдакова в эфире программы «Пусть говорят».

Ходили слухи, что между Людмилой Булдаковой и Эдуардом Гладким романтические отношения. Но вдова знаменитого актера не подтвердила этого, отметив только то, что мужчина оказал положительное влияние на нее и помог справиться с утратой.

«Я знаю, что такое, когда ты умираешь. Уже была там. Он вытащил с того света, они меня откармливали, отпаивали, мыли. Я похудела килограммов на 25. Что я могу иметь к этому человеку? Я ему верю, он вежливый, умный. С ним и поговорить можно, и похулиганить», — указала вдова звезды фильма «Особенности национальной охоты».

Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет 3 апреля 2019 года. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.