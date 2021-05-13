Тренировки мотострелков ЗВО под Воронежем попали на видео

Москва, 13 мая. Военнослужащие мотострелкового и танкового полков Западного военного округа (ЗВО) провели занятия по стрельбе на полигоне под Воронежем, сообщила пресс-служба.

Личный состав общевойсковой армии ЗВО вел огонь из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на полигоне Погоново. Тренировки включали в себя изучение теории, проверки на виртуальных тренажерах и боевые стрельбы по целям на расстоянии в 2200 метров. Кадры были опубликованы Минобороны России.

Огонь велся из ПТРК «Фагот». Бойцы учились в его скоростном развертывании, обнаружении мишеней и их уничтожении за определенное время. Также танкисты отработали боевые стрельбы на танках Т-72Б.

Солдаты Центрального военного округа ранее провели масштабные боевые стрельбы в Сибири. Тренировки состоялись в рамках проверки боеготовности за зимний период обучения.